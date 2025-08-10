В 5 из 8 последних матчей за Суперкубок Англии победитель определялся в серии пенальти. 4.50 – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют вничью в основное время

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» разыграют Суперкубок Англии.

В 5 из 8 последних матчей обладатель этого трофея определялся в серии пенальти. Букмекеры дают коэффициент 4.50 на ничью в основное время между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».

Победа мерсисайдцев в основное время идет за 1.62. На «Кристал Пэлас» дают 5.50.

Проход «Ливерпуля» с учетом серии пенальти котируется за 1.37. На триумф «Кристал Пэлас» можно поставить за 3.30.

«Ливерпулю» совсем не гарантирована победа в Суперкубке: обладатели Кубка и аутсайдеры побеждают не реже