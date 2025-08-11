В новом сезоне АПЛ «МЮ» ближе к вылету, чем к чемпионству, считают букмекеры
Букмекеры считают, что «Манчестер Юнайтед» ближе к вылету, чем в чемпионству в новом сезоне АПЛ.
В рейтинге букмекерских фаворитов «МЮ» делит пятую строчку с «Ньюкаслом» – на чемпионство обоих клубов дают по коэффициенту 30.00 (3% вероятности). При этом вылет манкунианцев в Чемпионшип оценивается в 25.00 (4%).
Прошлый сезон стал для «МЮ» слабейшим в истории АПЛ – 42 очка и 15-е место в таблице.
