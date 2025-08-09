  • Спортс
  • «Зенит» проиграл «Ахмату» впервые за 3 года – 0:1. Петербуржцы котировались явными фаворитами матча
«Зенит» проиграл «Ахмату» впервые за 3 года – 0:1. Петербуржцы котировались явными фаворитами матча

«Зенит» на выезде проиграл «Ахмату» в 4-м туре Мир РПЛ (0:1).

В прематче петербуржцы котировались явными фаворитами матча. Победа грозненцев шла с коэффициентом 5.90.

«Ахмат» обыграл «Зенит» впервые за 10 матчей, предыдущая победа была в ноябре 2022 года (2:1). Также грозненцы одержали первую победу в этом сезоне.

Команды Рахимова никогда не побеждают ЦСКА – прошло уже 29 игр! Лучший шанс упущен прошлой осенью

