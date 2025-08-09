Раков – самый вероятный автор гола в матче «Крылья Советов» – «Балтика». Нападающий забил 4 мяча в 3 играх РПЛ

«Крылья Советов» примут «Балтику» в 4-м туре Мир РПЛ.

Калининградцы котируются фаворитами с коэффициентом 2.55, на самарцев букмекеры дают 3.00. Ничья идет за 3.30.

Вадим Раков – самый вероятный автор гола. Нападающий «Крыльев Советов» в 3 матчах РПЛ забил 4 мяча и отдал ассист. На его гол можно поставить за 2.80.

Матч пройдет 9 августа. Начало – в 13:30 мск.

