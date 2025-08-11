Букмекер Paddy Power досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Селтика». Команда сыграла лишь два матча

Букмекер Paddy Power досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Селтика» в Шотландии.

«Селтик» стал чемпионом в 13 из 14 последних сезонов. Перед стартом текущего розыгрыша клуб котировался фаворитом – с коэффициентом 1.28.

После двух туров у «Селтика» две победы. «Рейнджерс», главный конкурент, дважды сыграл вничью.

Paddy Power рассчитал все ставки на чемпионство «Селтика» еще после первого тура.

