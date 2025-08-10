«Динамо» Москва – лидер рейтинга самых скучных клубов РПЛ. В матчах с участием команды Карпина забивают в среднем 1,5 гола

«Динамо» Москва – самая скучная команда на старте сезона Мир РПЛ.

Во всех четырех матчах чемпионата с участием команды Валерия Карпина было забито не больше двух мячей – в среднем по 1,5 гола за игру. Столько же у махачкалинского «Динамо». Это худший показатель текущего сезона РПЛ.

Также в топ-3 самых скучных команд входит «Ахмат» – 1,75 гола за матч.

