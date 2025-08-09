0

У ЦСКА и «Рубина» 4 ничьих подряд в очных матчах РПЛ. 3.50 – продление серии

ЦСКА примет «Рубин» в 4-м туре Мир РПЛ.

Их 4 очных матча подряд в РПЛ завершились вничью. Последняя игра, где был выявлен победитель, прошла в 2022-м – армейцы разгромили казанцев со счетом 6:1.

ЦСКА – фаворит предстоящего матча с коэффициентом 1.96. На победу «Рубина» букмекеры дают 4.30. Ничья идет за 3.50.

Обе команды еще не проигрывали в этом сезоне.

Матч пройдет 9 августа. Начало – в 15:45 мск.

«Балтика» vs «Крылья» – матч неожиданных лидеров. А такое вообще было в РПЛ?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЦСКА
Ставки на футбол
logoРубин
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Парма» сменила название на «БЕТСИТИ Парма». Клуб и букмекер подписали контракт на три года
4 минуты назад
Уолтон до матча с Медведевым проиграл все 24 сета в карьере против соперников из топ-50. В лайве на поражение россиянина давали 10.00
115 минут назад
Букмекер Paddy Power досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Селтика». Команда сыграла лишь два матча
42 минуты назад
Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ после хет-трика «Спартаку». Даку – 2-й, Кордоба – 3-й у букмекеров
1сегодня, 09:18
«ПСЖ» – подавляющий фаворит матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. На титул парижан дают 1.25
сегодня, 08:55
Во всех матчах 4-го тура Первой лиги было меньше 3 голов. 2.65 – тотал меньше 2,5 в двух оставшихся играх
сегодня, 08:34
ЦСКА – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Краснодар» – 4-й, «Спартак» – 6-й
69сегодня, 07:46
В новом сезоне АПЛ «МЮ» ближе к вылету, чем к чемпионству, считают букмекеры
5сегодня, 07:30
«Пари НН» выдал худший старт в истории клуба. У нижегородцев 0 очков после 4 туров РПЛ
2вчера, 19:35
Эзе перейдет из «Кристал Пэлас» в «Арсенал», уверены букмекеры. Также в список фаворитов на вингера входит «Тоттенхэм»
4вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL)
вчера, 12:20Промо
В 5 из 8 последних матчей за Суперкубок Англии победитель определялся в серии пенальти. 4.50 – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют вничью в основное время
вчера, 07:32
«Краснодар» в 3 матчах забивает не больше одного гола. 1.45 – прервет серию в игре с «Оренбургом»
1вчера, 06:30
BetBoom удваивает ставки на теннис
9 августа, 18:11Промо
Во всех 4 матчах «Зенита» в этом сезоне назначали пенальти. 2.65 – продление серии в игре с «Ахматом»
49 августа, 15:55
Дмитрий Хомуха верит в победы «Локомотива» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ
9 августа, 15:16Промо
«Локомотив» – «Спартак»: чего ждут от дерби игроки БЕТСИТИ
19 августа, 08:42Промо
Раков – самый вероятный автор гола в матче «Крылья Советов» – «Балтика». Нападающий забил 4 мяча в 3 играх РПЛ
9 августа, 06:26
«Лига Ставок» выплатила 132 миллиона фрибетами в рамках акции «Новый Джекпот»
9 августа, 06:09Промо
WINLINE и БК «10» открыли баскетбольную площадку WIN COURT ТЮМЕНЬ
8 августа, 14:04Промо