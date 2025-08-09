У ЦСКА и «Рубина» 4 ничьих подряд в очных матчах РПЛ. 3.50 – продление серии
ЦСКА примет «Рубин» в 4-м туре Мир РПЛ.
Их 4 очных матча подряд в РПЛ завершились вничью. Последняя игра, где был выявлен победитель, прошла в 2022-м – армейцы разгромили казанцев со счетом 6:1.
ЦСКА – фаворит предстоящего матча с коэффициентом 1.96. На победу «Рубина» букмекеры дают 4.30. Ничья идет за 3.50.
Обе команды еще не проигрывали в этом сезоне.
Матч пройдет 9 августа. Начало – в 15:45 мск.
«Балтика» vs «Крылья» – матч неожиданных лидеров. А такое вообще было в РПЛ?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости