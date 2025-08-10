«Краснодар» в 3 матчах забивает не больше одного гола. 1.45 – прервет серию в игре с «Оренбургом»

«Оренбург» примет «Краснодар» в 4-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» – явный фаворит с коэффициентом 1.46. Победа «Оренбурга» идет за 7.70, ничья – за 4.70.

«Быки» в 3 матчах подряд забили по одному голу. Букмекеры считают, что серия прервется: на тотал «Краснодара» больше 1,5 гола дают 1.45. Если команда Мурада Мусаева снова забьет не больше одного мяча, сыграет коэффициент 2.75.

Матч пройдет 10 августа. Начало – в 15:30 мск.

