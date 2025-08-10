Эзе перейдет из «Кристал Пэлас» в «Арсенал», уверены букмекеры. Также в список фаворитов на вингера входит «Тоттенхэм»

Букмекеры уверены, что Эберечи Эзе перейдет в «Арсенал».

Ранее сообщалось , что «Кристал Пэлас» готов продать вингера «канонирам» за 60+7,5 млн фунтов.

Трансфер Эзе в «Арсенал» оценивается коэффициентом 1.30. Также в линии есть «Тоттенхэм» – за 6.50.

В воскресенье вингер вместе с «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии. Эзе не реализовал пенальти в послематчевой серии против «Ливерпуля». Однако мерсисайдцы не забили 3 пенальти и проиграли (2:2, пен. 2:3).

Боль Салаха на «Уэмбли»: 8 лет без голов, 0 ассистов за карьеру, забивал только один раз