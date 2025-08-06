Лига Ставок обновила программу лояльности для VIP-игроков

Букмекерская компания «Лига Ставок» представила обновленную программу лояльности, которая регулярно награждает VIP-игроков за их активность. Программа предоставляет клиентам эксклюзивные возможности для серьезной игры и доступ в мир большого спорта.

Впервые на российском рынке беттинговых программ лояльности «Лига Ставок» внедрила функцию «Кешбэк по кнопке», в рамках которой игроки будут сами управлять своим кешбэком, определять его размер и дату выплаты. Сумма варьируется от 3% до 20%. У участников также есть возможность снимать кешбэк ежедневно или увеличивать его путем накопления отрицательного результата с момента последнего начисления.

Еще одним обновлением стала механика «Фрибет за оборот», который будет рассчитываться в течение каждой недели. Так, от суммы пари в 100 тысяч рублей клиент получает фрибет 1000 рублей, от оборота в 5 миллионов рублей игроку начислят 50 000 рублей и так далее.

Сегодня в рамках VIP-программы игрокам доступны 4 статуса игры: Club, Silver, Gold, Platinum. Чтобы получить статус Club необходимо заключить пари от 1 млн рублей в месяц, статус Silver присваивается за сумму ставок от 5 млн рублей, статус Gold – от 10 млн рублей, статус Platinum – от 25 млн рублей. Кроме того, новички программы получают приветственный фрибет в 30 тысяч рублей.

Помимо всех перечисленных преимуществ, VIP-программа от «Лиги Ставок» предлагает участникам разнообразные уникальные привилегии: консультации экспертов по ставкам и подписки на трансляции еврокубков, бонусы в ресторанах партнеров и ужины в премиальных ресторанах, персонального менеджера и поддержку 24/7, премиум обслуживание в клубах «Лиги Ставок» и клубах Private Betting, участие в спортивных мероприятиях и культурных событиях, индивидуальный трансфер и многое другое.

«Лига Ставок» запустила премиальную программу лояльности для VIP-игроков в 2018 году и с тех пор продолжает сохранять статус лидера российского беттинга с долей VIP-игроков в 80%.

Полные условия программы по ссылке: https://vip.ligastavok.ru/