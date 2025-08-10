«Динамо» упустило победу над «Сочи» на 84-й – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 8.50

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сочи» в 4-м туре Мир РПЛ (1:1).

Москвичи открыли счет на 37-й минуте, сочинцы сравняли на 84-й.

В прематче «Динамо» котировалось явным фаворитом за 1.74. На ничью букмекеры давали 4.20. В лайве при счете 1:0 в пользу москвичей коэффициент на этот исход достигал 8.50.

Таким образом, у «Сочи» лишь одно поражение в 6 домашних матчах против «Динамо». Сочинцы заработали первое очко за 4 тура этого сезона РПЛ.

