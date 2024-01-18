Победа Аванесян над Саккари за 9.13 – самая большая букмекерская сенсация на Australian Open за 10 лет

Элина Аванесян победила восьмую ракетку мира Марию Саккари (6:4, 6:4) во втором круге Australian Open.

На победу 21-летней россиянки можно было поставить с коэффициентом 9.13.

Победа Аванесян – самая крупная букмекерская сенсация на женском AO за последние 10 лет. В 2014 году Ана Иванович обыграла Серену Уильямс за 9.21.

В третьем круге Аванесян встретится с Мартой Костюк.

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