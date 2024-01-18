Победа Аванесян над Саккари за 9.13 – самая большая букмекерская сенсация на Australian Open за 10 лет

Теги Ана Иванович Серена Уильямс Australian Open Ставки на спорт Мария Саккари Ставки на теннис Ставки на сегодня Элина Аванесян Ставки

Элина Аванесян победила восьмую ракетку мира Марию Саккари (6:4, 6:4) во втором круге Australian Open.

На победу 21-летней россиянки можно было поставить с коэффициентом 9.13.

Победа Аванесян – самая крупная букмекерская сенсация на женском AO за последние 10 лет. В 2014 году Ана Иванович обыграла Серену Уильямс за 9.21.

В третьем круге Аванесян встретится с Мартой Костюк.

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13 комментариев
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Удивлён кэфу, если учесть как Саккари играет на шлемах.
+28
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+28
Хочется сенсаций а-ля Багдатис 2006
+5
0
+5
А Истомин с акробатом?
+2
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+2
Ответ ivanzhu90
Удивлён кэфу, если учесть как Саккари играет на шлемах.
на этом ао буки часто чудят с кэфами. некоторые выглядят очень странными
+2
0
+2
Ну тут вопросы к букмекерам, давать такие кефы против Саккари, я бы задумался)
+1
0
+1
Ответ Андрей Давыдов
мы все знаем, кто стоит за теннисной мафией ставок...
Сын Киркорова с голой вечеринки?
+1
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+1
Ни разу никто не выигрывал за кф 10+? На уимблдоне на каждом турнире такое случается)
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Блинкова не побила этот рекорд?
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0
Ответ about nothing
Хочется сенсаций а-ля Багдатис 2006
Победа Симона в 22 над ПКБ за 16 залетела по линии
0
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Ответ Remy Cabella
А Истомин с акробатом?
Написано, что на женском АО. А так да, на Истомина 11 было
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Ответ Болельщик Биатлона
Блинкова не побила этот рекорд?
Побила
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