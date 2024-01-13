Где смотреть Australian Open 2024: прямые трансляции в Казахстане, сетка, расписание матчей Рыбакиной и всех игр

Первый в сезоне теннисный турнир Большого шлема пройдёт c 14 по 28 января. Общедоступные каналы в Казахстане не покажут Australian Open 2024, зато в полном объёме и прямом эфире бесплатно трансляции проведёт FONBET.

Australian Open 2024: прямые трансляции



Чтобы посмотреть все матчи австралийского турнира, достаточно зарегистрироваться по этой ссылке на сайте или в приложении FONBET – и вам станут доступны трансляции в разделе Live, а также бонус до 200 000 тенге для новых клиентов на первое пополнение счёта!

Также букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане проводит специальную акцию на Australian Open, в которой разыгрывает 1 млн тенге фрибетами!

Жмите на баннер акции в личном кабинете, делайте ставки от 3000 тенге на теннис с коэффициентом от 2.50 (кэфы на события в экспрессе должны быть не ниже 1.40) и набирайте баллы в общем рейтинге за выигрышные ставки! Чем выше коэффициенты, тем выше вы будете в рейтинге и тем больше будет ваш приз! Он ждёт вас по этой ссылке.

Australian Open: сетка турнира



В одиночном разряде традиционно примут участие по 128 женщин и мужчин, которые играют по системе на вылет. Лидеры мирового рейтинга разведены по разным частям турнирной сетки. Так, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина не сможет встретиться со своей частой соперницей Ариной Соболенко раньше финала, а с первой ракеткой мира Игой Швёнтек – раньше полуфинала.

В первом круге Елене в соперницы досталась Каролина Плишкова. По мнению экспертов FONBET, у Рыбакиной в Австралии такие же шансы на победу, как у Соболенко – на титул одной из них можно поставить с коэффициентом 6.00. Больше шансов только у Иги Швёнтек (3.20).

В мужской сетке фавориты Новак Джокович (2.00) и Карлос Алькарас (4.00) не смогут встретиться раньше финала. В полуфинале серб может сойтись с Янником Синнером (7.00), а испанец – с Даниилом Медведевым (10.00). Победа казахстанца Александра Бублика оценивается коэффициентом 300.00.

Australian Open: расписание

Стартует турнир 14 января, а завершится 28 января мужским финалом. Женский решающий матч состоится днём раньше. Поздние стадии турнира пройдут на второй неделе.

1 круг: 14-16 января;

2 круг: 17-18 января;

3 круг: 19-20 января;

4 круг: 21-22 января;

1/4 финала: 23-24 января;

1/2 финала: 25-26 января;

Финалы: 27-28 января.

Что касается времени суток, то самые ранние матчи будут начинаться в районе 6:00 по времени Астаны, а самые поздние завершатся уже вечером, к 19-20 часам.

Вы сможете посмотреть прямые трансляции всех игр, а также поучаствовать в розыгрыше 1 млн тенге и забрать бонус до 200 000 тенге в FONBET – регистрируйтесь по ссылке!