«МЮ» победил один раз за последние 5 матчей, но идет фаворитом против «Тоттенхэма» у букмекеров

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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в 21-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» неудачно провел концовку 2023 года – в пяти последних встречах «Юнайтед» одержал лишь одну победу (3:2 с «Астон Виллой»). У «Тоттенхэма» на этом отрезке было четыре победы при одном поражении.

Команда Эрика тен Хага идет фаворитом встречи за 2.15. Победу «Тоттенхэма» оценивают коэффициентом 3.15, ничью – за 4.10.

Матч состоится 14 января, начало – в 19:30 мск.

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