«Ньюкасл» проиграл 5 из 6 последних матчей и почти выпал из топ-10 АПЛ. Сегодня игра с «Ман Сити»

«Ньюкасл» встретится с «Манчестер Сити» в 21-м туре чемпионата Англии.

«Сороки» проиграли в 5 матчах из 6 последних. Клуб опустился на 9-ю строчку в таблице АПЛ и может выпасть из топ-10 в случае поражения от «Сити».

«Горожане» – фавориты встречи за 1.63. На победу «Ньюкасла» можно поставить с коэффициентом 5.35, на ничью – за 4.40.

Матч состоится 13 января и начнется в 20:30 мск.

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