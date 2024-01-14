«МЮ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита матча

14 января в матче 21-го тура АПЛ сыграют «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30.

После 20 туров манкунианцы занимают восьмое место в таблице чемпионата, в активе команды Эрика тен Хага 31 очко. Лондонский клуб с 39 баллами находится на пятой строчке.

«МЮ» выиграл только один матч из последних пяти в АПЛ. У «Тоттенхэма» четыре победы в пяти предыдущих играх чемпионата.

В матче первого круга лондонцы оказались сильнее со счетом 2:0. Всего же в последних шести очных встречах четыре раза выигрывал «МЮ». В пяти из семи игр между командами было забито три и более голов.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Ман Юнайтед» – фаворит предстоящего матча. На успех команды тен Хага можно поставить с коэффициентом 2.23. На гостей предлагается кэф 3.10, ничейный исход можно взять за 4.00.

Согласно оценкам экспертов, в воскресном матче высока вероятность результативного футбола. Исход ТБ 2.5 можно взять за 1.46, на ТБ 3.5 дают 2.14.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита встречи. 30% от общего объема ставок на исход пришлось на «МЮ», 37% ушли на победу «Тоттенхэма», еще 33% бетторов считают, что матч завершится вничью.

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