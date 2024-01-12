Сразу 6 игроков «Ноттингема» уехали на Кубок Африки. 1.95 – «Форест» без половины основы проиграет «Брентфорду»

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Шесть футболистов «Ноттингем Форест» покинули расположение клуба и отправились на Кубок Африки.

В ближайших матчах команде не помогут Серж Орье, Вилли Боли, Ибрагим Сангаре (все – сборная Кот-д’Ивуара), Мусса Ниакате, Шейху Куяте (оба – Сенегал) и Ола Айна (Нигерия).

20 января «Ноттингем» сыграет с «Брентфордом» без шести игроков основы. Поставить на поражение «Фореста» можно с коэффициентом 1.95.

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1 комментарий
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