«Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Англии 7 января

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7 января в 19:30 по московскому времени «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

## В какой форме «Арсенал»

В 6 последних матчах «Арсенал» сумел добиться лишь одной победы, 17 декабря в рамках чемпионата Англии одолев «Брайтон» (2:0). После того успеха последовала ничья с действующим лидером АПЛ «Ливерпулем» (1:1). «Канониры» могут быть довольны таким исходом, ведь мерсисайдцы владели подавляющим преимуществом, а главный судья не поставил очевидный пенальти в ворота гостей «Энфилда» за игру рукой Мартина Эдегора. Команда отреагировала не так, как этого ожидал Микель Артета. В двух последующих лондонских дерби с «Вест Хэмом» (0:2) и «Фулхэмом» (1:2) не было одержано ни одной победы. Отставание от первого места увеличилось до пяти очков, хотя сравнительно недавно именно «Арсенал» лидировал в турнирной таблице. В отличие от большинства соперников, в том числе «Ливерпуля», у «канониров» минимальные потери в связи с грядущими Кубком африканских наций и Кубком Азии. Мохамед Эльнени уехал в сборную Египета, а Такэхиро Томиясу – в сборную Японии. Но ни один из них не является игроком стартового состава лондонцев. Кубок Англии – отличная возможность вернуть позитивное настроение. «Арсенал» – самая успешная команда в истории турнира (14 побед), а в 49 последних домашних матчах в рамках Кубка «канониры» проиграли всего 3 раза.

## В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» к началу нового года выглядит максимально уверенно. Команда Юргена Клоппа меньше всех проигрывает в АПЛ (1 поражение в 20 матчах), меньше всех пропускает (18 мячей), забивает в среднем 2,15 гола за игру, поэтому лидерство в турнирной таблице с 45 очками абсолютно заслуженно. Особенность красных – умение вытаскивать матчи во вторых таймах. После 75-й минуты забиты 17 голов. Два из них – в последнем туре, когда «Ливерпуль» долгое время бился об стену, выстроенную «Ньюкаслом». Мерсисайдцы нанесли 34 удара и установили рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) – 7,11. В итоге подопечные Клоппа победили со счетом 4:2. Проблема в том, что «Ливерпуль» практически на месяц лишился двух важнейших игроков, – Мохамед Салах уехал в сборную Египта на Кубок африканских наций, а Ватару Эндо – в сборную Японии на Кубок Азии. Салах – лучший игрок чемпионата Англии по системе «гол+пас», в его активе 22 (14+8) очка. Еще и важнейший полузащитник Доминик Собослаи травмировался. Возможно, всех за собой поведет Диогу Жота, в четырех предыдущих матчах на «Эмирейтс» забивший 5 голов и сделавший 1 ассист. Красные при Клоппе 11 раз преодолевали стадию 1/32 финала Кубка Англии, оступившись лишь однажды.

## «Арсенал» – «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Две предыдущие встречи между командами завершились ничьими – на «Энфилде» фиксировался счет 2:2 и 1:1. В 4 последних матчах на «Эмирейтс» мерсисайдцы одержали 3 победы (3:0, 2:0, 2:0), уступив только в октябре прошлого года (2:3).

## Прогноз Романа Нагучева на матч «Арсенал» – «Ливерпуль» 7 января

Тотал больше 3 за 2.02

– «Арсенал» против «Ливерпуля» – это всегда очень результативно. Нет, пожалуй, больше ни одного противостояния в английском футболе, где можно брать «верх» с закрытыми глазами. Тем более в ситуации, когда Фонбет дает такой хороший коэффициент на общий тотал больше 3. Рекомендую. «Ливерпуль» потрясающе проводит вторые таймы, а «Арсенал» не стабилен. Альтернативная ставка – победа команды Клоппа и общий тотал больше 2,5. Но мой основной выбор – тотал больше 3.

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