«МЮ» выиграл все матчи с «Ноттингемом» в 21-м веке. Очередная победа идет за высокие 2.20

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«Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.

Команды пять раз встречались между собой в 21-м веке – во всех матчах победил «МЮ».

Букмекеры не считают гостей явными фаворитами встречи. Поставить на победу «Юнайтед» можно за 2.20. Успех хозяев оценивается в 3.30, ничья – коэффициентом 3.70.

Игра пройдет 30 декабря, начало – в 20:30 по московскому времени.

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