СКА никогда не обыгрывал ЦСКА в регулярке 4 раза подряд. Сегодня это может случиться впервые

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ЦСКА примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды трижды встречались в этом сезоне – во всех матчах в основное время победил клуб из Санкт-Петербурга.

СКА еще никогда не обыгрывал ЦСКА в регулярке четыре раза подряд. Сегодня это может случиться впервые – поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.65.

ЦСКА – небольшой фаворит встречи за 2.43. Коэффициент на ничью в основное время – 4.30.

Матч пройдет 27 декабря и начнется в 19:30 мск.

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3 комментария
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Сегодня им Самонов и Хмелевски помогут!!!))))))))))
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Ещё один стимул дёрнуть сегодня ЦСКА!
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