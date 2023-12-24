А мы предупреждали!

Перед стартом Boxing Day мы вам рассказывали, что тотал больше 2,5 – хлеб с маслом в первый день после католического Рождества. Итог: пять матчей – четыре прохода. В двух из них рагорелась настоящая драма: «Юнайтед» прогрел Рэтклиффа после покупки – устроив классный камбэк на домашнем стадионе. Вторыми гениями стали парни из «Лутона», внезапно прибившие «Шеффилд» на выезде.

«МЮ» преобразился после перерыва – камбэкнули с 0:2, сделав счет 3:2. Коэффициент в лайве можно было ухватить за 16.00 после перерыва. Потом все встало на свои места. Кстати, «Юнайтед» шел фаворитом за 2.33 в прематче, на «Виллу» давали 2.88.

«Юнайтед» прорвало, до этого четыре матча была голевая тишина – ранее клуб всухую проиграл «Борнмуту» (0:3), «Баварии» (0:1) и «Вест Хэму (0:2), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0). Что дальше? Борьба за еврокубки, надо наверстывать – 31 очко и шестая строчка. Все возможно.

«Лутон» начинал матч с «Шеффилдом» в статусе андердога – 3.15 на победу, на хозяев давали 2.50. Кстати, в этом матче камбэк был за хозяевами, сделали с 0:2 – 2:2, а потом Слиман срезал в свои ворота... и все. Прямо перед первым голом «Шеффилда» «Лутон» шел за 1.50, потом 1:2 (3.10), 2:2 (16.95) и падение до 4.25, а после до 1.25. В итоге новичок АПЛ остался продолжает борьбу за прописку в АПЛ.

В последние два сезона ничью на Boxing Day фиксировали только в двух из 17 сыгранных матчей. Тренд долго жил, но внезапно скис, сегодня миром никто не разошелся.

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk, Naomi Baker, George Wood