Ставки на Спортс
Блог

Переворот «МЮ» на Boxing Day – победу над «Виллой» можно было поймать за 16.00. «Лутон» устроил похожее

Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на футбол Ставки на футбол
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Астон Вилла Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лутон Лутон
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

А мы предупреждали!

Перед стартом Boxing Day мы вам рассказывали, что тотал больше 2,5 – хлеб с маслом в первый день после католического Рождества. Итог: пять матчей – четыре прохода. В двух из них рагорелась настоящая драма: «Юнайтед» прогрел Рэтклиффа после покупки – устроив классный камбэк на домашнем стадионе. Вторыми гениями стали парни из «Лутона», внезапно прибившие «Шеффилд» на выезде.

«МЮ» преобразился после перерыва – камбэкнули с 0:2, сделав счет 3:2. Коэффициент в лайве можно было ухватить за 16.00 после перерыва. Потом все встало на свои места. Кстати, «Юнайтед» шел фаворитом за 2.33 в прематче, на «Виллу» давали 2.88.

«Юнайтед» прорвало, до этого четыре матча была голевая тишина – ранее клуб всухую проиграл «Борнмуту» (0:3), «Баварии» (0:1) и «Вест Хэму (0:2), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0). Что дальше? Борьба за еврокубки, надо наверстывать – 31 очко и шестая строчка. Все возможно.

«Лутон» начинал матч с «Шеффилдом» в статусе андердога – 3.15 на победу, на хозяев давали 2.50. Кстати, в этом матче камбэк был за хозяевами, сделали с 0:2 – 2:2, а потом Слиман срезал в свои ворота... и все. Прямо перед первым голом «Шеффилда» «Лутон» шел за 1.50, потом 1:2 (3.10), 2:2 (16.95) и падение до 4.25, а после до 1.25. В итоге новичок АПЛ остался продолжает борьбу за прописку в АПЛ.

В последние два сезона ничью на Boxing Day фиксировали только в двух из 17 сыгранных матчей. Тренд долго жил, но внезапно скис, сегодня миром никто не разошелся.

Как играют в Boxing Day в АПЛ? Андердоги страдают, топ-клубы практически никогда не играют между собой, тотал высокий

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk, Naomi Baker, George Wood

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий