Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Серии А после осенней части сезона.

Самым подешевевшим игроком лиги стал Николо Фаджоли, дисквалифицированный на 7 месяцев из-за ставок на футбол. Трансферная стоимость полузащитника «Ювентуса» упала на 20 млн евро – до 15 млн.

Второе и третье места разделили форвард «Наполи» Виктор Осимхен и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович – они потеряли в цене 10 млн евро.

Топ-10 самых подешевевших игроков Серии А:

1. Николо Фаджоли («Ювентус», минус 20 млн евро, актуальная цена – 15 млн).

2. Виктор Осимхен («Наполи», минус 10 млн, 110 млн).

3. Душан Влахович («Ювентус», минус 10 млн, 60 млн).

4. Даити Камада («Лацио», минус 7 млн, 20 млн).

5. Хвича Кварацхелия («Наполи», минус 5 млн, 80 млн).

6. Тео Эрнандес («Милан», минус 5 млн, 55 млн).

7. Станислав Лоботка («Наполи», минус 5 млн, 35 млн).

8. Андре Замбо-Ангисса («Наполи», минус 5 млн, 35 млн).

9. Ромелу Лукаку («Рома», минус 5 млн, 35 млн).

10. Петр Зелиньски («Наполи», минус 5 млн, 35 млн).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет следующим президентом США? Кто заберет «Оскар»? А «Грэмми»?