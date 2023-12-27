Забаненный за ставки Фаджоли – самый подешевевший игрок Серии А. Осимхен – 2-й, Влахович – 3-й (Transfermarkt)
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Серии А после осенней части сезона.
Самым подешевевшим игроком лиги стал Николо Фаджоли, дисквалифицированный на 7 месяцев из-за ставок на футбол. Трансферная стоимость полузащитника «Ювентуса» упала на 20 млн евро – до 15 млн.
Второе и третье места разделили форвард «Наполи» Виктор Осимхен и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович – они потеряли в цене 10 млн евро.
Топ-10 самых подешевевших игроков Серии А:
1. Николо Фаджоли («Ювентус», минус 20 млн евро, актуальная цена – 15 млн).
2. Виктор Осимхен («Наполи», минус 10 млн, 110 млн).
3. Душан Влахович («Ювентус», минус 10 млн, 60 млн).
4. Даити Камада («Лацио», минус 7 млн, 20 млн).
5. Хвича Кварацхелия («Наполи», минус 5 млн, 80 млн).
6. Тео Эрнандес («Милан», минус 5 млн, 55 млн).
7. Станислав Лоботка («Наполи», минус 5 млн, 35 млн).
8. Андре Замбо-Ангисса («Наполи», минус 5 млн, 35 млн).
9. Ромелу Лукаку («Рома», минус 5 млн, 35 млн).
10. Петр Зелиньски («Наполи», минус 5 млн, 35 млн).
Кто станет следующим президентом США? Кто заберет «Оскар»? А «Грэмми»?
Лукаку — 40
Осимхен — 29
Влахович — 17