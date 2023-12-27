Выручка БК «Тенниси» за 2023-й год превысит 4 млрд рублей. Число активных игроков выросло на 45%

Генеральный директор и совладелец БК «Тенниси» Руслан Сулейманов раскрыл данные о показателях букмекера в 2023 году.

«Мы растем гораздо быстрее, чем рынок. Если говорить о 2023-м, то количество активных игроков выросло на 45%. Как нам кажется, очень существенный рост. Рост выручки по итогам года будет порядка 40%», – отметил Сулейманов.

За 2022-й год выручка «Тенниси» составила 2,98 млрд рублей. Соответственно, за 2023-й выручка превысит 4 млрд.

«Как оценивать итоги года? Нужно отталкиваться от результатов рынка. Если рынок вырос на 10%, а ты лишь на 5%, то ты поработал так себе. Мы считаем, что успех – это когда ты опережаешь рынок», – сказал совладелец «Тенниси» в интервью «РБ Бизнес».

Сулейманов также отметил, что темпы роста «Тенниси» опережают среднерыночный показатель.

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