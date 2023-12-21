Мужчину из Кирова судят за незаконное проведение азартных игр в продуктовых магазинах
Правоохранительные органы Кирова возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за организацию и проведение азартных игр.
По версии следствия, мужчина незаконно проводил азартные игры вне игровой зоны, используя терминалы, подключенные к интернету. Они были установлены в продуктовых магазинах на улицах Ленина и Комсомольской в Кирове.
Мужчина понимал, что его деятельность незаконна. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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