Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ. Российские букмекеры продолжают верить в падение рекорда Гретцки

Александр Овечкин не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

Нападающий «Вашингтона» не забил в 11 матчах подряд. Он установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в НХЛ.

38-летний россиянин набрал 16 (5+11) очков в 26 играх этого сезона. Он отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.

БК «Тенниси» по-прежнему дает 1.85 на то, что Овечкин побьет рекорд канадца. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что капитан «Вашингтона» не превзойдет достижение канадца.

Другой букмекер – БЕТСИТИ – верит в россиянина и предлагает поставить на падение рекорда за 1.70. Коэффициент 2.03 дают на то, что достижение не будет побито.

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