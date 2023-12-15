Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ. Российские букмекеры продолжают верить в падение рекорда Гретцки

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Александр Овечкин не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

Нападающий «Вашингтона» не забил в 11 матчах подряд. Он установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в НХЛ.

38-летний россиянин набрал 16 (5+11) очков в 26 играх этого сезона. Он отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.

БК «Тенниси» по-прежнему дает 1.85 на то, что Овечкин побьет рекорд канадца. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что капитан «Вашингтона» не превзойдет достижение канадца.

Другой букмекер – БЕТСИТИ – верит в россиянина и предлагает поставить на падение рекорда за 1.70. Коэффициент 2.03 дают на то, что достижение не будет побито.

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9 комментариев
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Ответ xQcoW
«Российские букмекеры верят, что могут дальше наживаться на наивных людях, которые верят в старого сбитого летчика»
Не все же хоккейные болельщики лудоманы, те кто хоть немного разбираются в любимом виде спорта понимают что рекорд Гретцки останется непобитым.
+7
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+4
Ответ Назар Игорь
Не все же хоккейные болельщики лудоманы, те кто хоть немного разбираются в любимом виде спорта понимают что рекорд Гретцки останется непобитым.
Рекорд Грецки - это более 3000 очков. Это главный рекорд, который никто не побьет. А все остальное это ерунда. Тоже самое сейчас считать только снайперов, без ассистов. Это глупость. Спортс.ру каждый день пишет какую-то дичь про 8, т.к. добывать материал другими способами затратно. Главное создать трафик.

Хотя и по голам эта туша уже ничего сделать не сможет.
+5
-2
+3
Дух проклял его при встрече)))
+2
-1
+1
Ответ sk0208827
Дух проклял его при встрече)))
однозначно)
+1
-1
0
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