Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей и организации договорняков: «Это все делали, делают и будут делать. Я думал, что это нормально»

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян признался на суде, что подкупал судей и организовывал договорные матчи.

Баян обвиняется в 11 эпизодах по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Речь об организации договорных матчей, подкупе судей, тренера и игроков соперника.

Во время выступления с последним словом в Железнодорожном районном суде Воронежа Баян признал свою вину.

«Я даже к спорту не хочу отношения иметь, просто хочется работать в другой отрасли, спокойно содержать свою семью.

Этими своими действиями я не причинил никакого вреда никому, ни государству, никаким людям, наверное, только моральные страдания футбольным арбитрам, которые брали эти деньги, потом говорили тут, что это все неправильно, но так никто ничего и не вернул.

Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать со мной или без меня.

Это считалось нормой, было, есть и, я так думаю, будет всегда. Это неискоренимо, в порядке вещей.

Все этим занимаются, все это знают, я думал, что это нормально. Но, после того как началось это уголовное дело, понятно, что это все неправильно и этого делать не надо», – сказал экс-директор «Чайки».

Суд вынесет наказание Баяну 13 декабря. Прокурор попросила признать функционера виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии-поселения, штраф в размере 150 тысяч рублей и отстранить от спортивной деятельности на 2,5 года.

Ранее стало известно, что Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед десятью матчами Второй лиги «предлагал судьям за денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей отступить от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша «Чайки».

Кроме того, в мае 2019 года Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазарету Дышекову денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за проигрыш «Чайке».

Дышеков принял предложение и убедил шестерых футболистов «Черноморца» сдать матч. Клуб из Песчанокопского в итоге победил со счетом 3:1.

В феврале 2022 года суд признал вину тренера новороссийского клуба и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, а игроков – на сумму от 290 до 350 тысяч рублей.

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