ATP заключила соглашение с Sportradar. Компания хочет превратить теннис в «самый технологически продвинутый» вид спорта

ATP и TDI заключили многолетнее соглашение с аналитической корпорацией Sportradar.

Sportradar был выбран в результате аукциона, который провело Tennis Data Innovations (TDI) – совместный продукт ATP и ATP Media. TDI передает данные для букмекеров с более чем 17 000 теннисных матчей каждый сезон.

Sportradar получит право на распространение потокового вещания и данных для соревнований ATP Tour и ATP Challenger Tour. Планируется значительное расширение линии ставок и внедрение продвинутой аналитики, которая ранее была недоступна.

Задача компании – превращение тенниса в «самый технологически продвинутый вид спорта в мире».

«Основная цель партнерства – стимулировать коммерческий рост тенниса и повысить вовлеченность болельщиков. Для этого будут разработаны новые букмекерские и медиапродукты, которые привлекут болельщиков и сделают их еще более увлеченными этим видом спорта», – говорится в заявлении ATP.

Sportradar также будет предоставлять услуги по обеспечению честной игры на всех турнирах ATP. Организация будет отслеживать договорные матчи и сообщать об аномальных ставках.

Корпорация уже сотрудничает с НХЛ, НБА, УЕФА, Серией А и другими турнирами и федерациями.

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