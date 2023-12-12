Захарян – в старте «Сосьедада» на матч с «Интером». Букмекеры дают 4.50, что он забьет

Теги Интер Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Арсен Захарян Ставки

Арсен Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч ЛЧ с «Интером».

В предыдущей игре с «Вильярреалом» (3:0) российский полузащитник совершил первое результативное действие за баскский клуб, отдав голевую передачу.

Дебютный гол Захарян за «Сосьедад» в сегодняшней игре оценивается коэффициентом 4.50. Поставить на то, что россиянин не забьет, можно за 1.16.

Матч пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Судьба «МЮ» и «Севильи» в Лиге чемпионов. А еще какие расклады на матчи вторника?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генрих и Арсен уже успели поздороваться до выхода на поле.
Удачи парням !!!
0
0
0
Удачи Арсену!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий