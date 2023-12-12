Захарян – в старте «Сосьедада» на матч с «Интером». Букмекеры дают 4.50, что он забьет

Арсен Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч ЛЧ с «Интером».

В предыдущей игре с «Вильярреалом» (3:0) российский полузащитник совершил первое результативное действие за баскский клуб, отдав голевую передачу.

Дебютный гол Захарян за «Сосьедад» в сегодняшней игре оценивается коэффициентом 4.50. Поставить на то, что россиянин не забьет, можно за 1.16.

Матч пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

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