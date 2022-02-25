Экс-тренер и игроки «Черноморца» оштрафованы за участие в договорном матче

Бывшие игроки и тренер «Черноморца» признаны виновными в организации договорного матча.

Суд в Воронеже вынес приговор по делу об игре Олимп-ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1), которая состоялась 13 мая 2019 года. Это первое в России дело о договорном матче.

«Сегодня, 25 февраля 2022 года, Железнодорожным районным судом г. Воронежа с участием группы государственных обвинителей прокуратуры области рассмотрено уголовное дело в отношении главного тренера и шести игроков футбольного клуба «Черноморец». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Как установлено судом, в мае 2019 года исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» предложил главному тренеру футбольного клуба «Черноморец» обеспечить проигрыш предстоящего матча за денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. Главный тренер футбольного клуба «Черноморец» ответил согласием, после чего сообщил игрокам команды о необходимости проигрыша предстоящего матча команде ФК «Чайка» за денежное вознаграждение. На данное предложение спортсмены также ответили согласием.

В ходе игры 13 мая 2019 года на стадионе «Центральный им. И.П. Чайка» в Ростовской области игроки команды ФК «Черноморец», выполняя условия предварительного сговора, совершили ряд согласованных умышленных действий по уклонению от честной спортивной борьбы. Имитируя оборонительные действия, они намеренно давали возможность атакующим игрокам команды ФК «Чайка» беспрепятственно развивать атаки на ворота ФК и поразить их на 32-й, 74-й и 81-й минутах матча.



Скоординированные действия футболистов позволили команде ФК «Чайка» одержать победу в матче со счетом 3:1, получив необходимый руководству ФК результат в виде трех турнирных очков, начисляемых за победу.

Приговором суда виновным назначено наказание: главному тренеру в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам – от 290 до 350 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней», – говорится в заявлении прокуратуры.

Также опубликованы размеры штрафов для всех фигурантов дела:

Бывший главный тренер Хазрет Дышеков – 400 тысяч рублей, предоставлена рассрочка на 20 месяцев с ежемесячной выплатой 20 тысяч рублей;

Алексей Кузнецов – 290 тысяч рублей, предоставлена рассрочка на 29 месяцев с ежемесячной выплатой 10 тысяч рублей;

Даниил Лезгинцев – 300 тысяч рублей;

Анатолий Пуляев – 300 тысяч рублей, предоставлена рассрочка на 20 месяцев с ежемесячной выплатой 15 тысяч рублей;

Станислав Резников – 300 тысяч рублей;

Максим Швагирев – 350 тысяч рублей;

Иван Юдин – 300 тысяч рублей.