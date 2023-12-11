«Ман Сити» – фаворит клубного чемпионата мира за 1.30. «Флуминенсе» – главный конкурент

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БЕТСИТИ открыл линию на итоги Клубного чемпионата мира.

Европейские клубы выиграли 10 последних розыгрышей турнира. В этом году букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити» – на победу англичан дают коэффициент 1.30.

Далее идут «Флуминенсе» (5.00) и «Аль-Иттихад» (11.00). Шансы остальных команд оценивают коэффициентом 20.00 и выше.

Турнир стартует 12 декабря в Саудовской Аравии.

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1 комментарий
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В аль-иттихада норм составчик по именам) Как пару лет назад так вообще крутяк было бы)
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