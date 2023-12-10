«Ницца» 3,5 месяца не пропускает на своем поле. На продолжение серии сегодня – 2.44

«Ницца» сыграет с «Реймсом» в Лиге 1.

Команда пропустила лишь пять голов в первых 14 турах (меньше всех в топ-10 европейских чемпионатов) и остается самым малопропускающим клубом Европы. Сравнительно похожие цифры только у «ПСВ» (6).

«Ницца» допустила всего 11,03 ожидаемых гола – лучший показатель топ-5 лиг. На своем поле пропустила в первом туре от «Лилля» на 93-й минуте. При этом «Ницца» выиграла 15 матчей в Лиге 1 за 2023-й, больше побед за гол команда одержала в 1976-м! Три очка в матче с «Реймсом» и повторение 47-летнего рекорда – 1.95.

Снова не пропустят – 2.44.

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