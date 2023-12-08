Клуб BetBoom проведет пабстомп в финальные дни BetBoom Dacha по CS2!

BetBoom организует мероприятие для фанатов Counter-Strike в честь турнира BetBoom Dacha по CS2. Ивент состоится 9 и 10 декабря в Москве, в клубе BetBoom, расположенном по адресу: ул. Большая декабрьская, д. 3, с. 1.

Посетители пабстомпа смогут посмотреть решающие игры BetBoom Dacha на большом экране, которые будет комментировать участник BetBoom Estars – Yarrmosh. Все гости клуба смогут поучаствовать в розыгрыше призов. В дни трансляций будет проведен розыгрыш различного мерча, тонизирующего напитка и сертификата в топовый компьютерный клуб на 5 000 рублей!

Во сколько будут матчи?

9 декабря — в 12:50 и 16:25 по московскому времени

10 декабря — в 13:50

Как принять участие в конкурсе?

Гости, которые внесли депозит в 500₽ и совершили ставки на него на киберспорт, получают купон на участие в розыгрыше в день трансляции. Чем больше депозитов и ставок, тем больше купонов! Все гости клубов, желающие посмотреть трансляции, iдолжны быть старше 18 лет и иметь при себе паспорт.

Призовой фонд на 9 декабря:

1 место — мерч (бомбер BetBoom Esports) и ящик тонизирующего напитка.

2 место — мерч от Shulya.

3 место — ящик тонизирующего напитка.

Призовой фонд на 10 декабря:

1 место — мерч (бомбер BetBoom Esports) и сертификат в топовый компьютерный клуб (5 000 рублей)

2 место — мерч от Shulya.

3 место — ящик тонизирующего напитка.

Отметим, что у гостей в других клубах BetBoom также есть возможность увидеть спортивные трансляции с участием комментаторов. Для этого был запущен сайт, где можно отследить предстоящие трансляции с профессиональными комментаторами в пунктах приема ставок BetBoom!

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