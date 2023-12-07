«Динамо» будет продавать лотерейные билеты в фан-шопах и на матчах РПЛ. Отчисления пойдут на развитие академии

В «‎Динамо» подтвердили, что клуб будет продавать лотерейные билеты.

Ранее юридическое лицо футбольного клуба было добавлено в реестр операторов и распространителей лотерейных билетов на сайте ФНС.

В «Динамо» сообщили, что будут заниматься распространением лотерей в сотрудничестве с лотерейным оператором «Национальная лотерея» (ООО «Спортивные лотереи»).

«Проект, на наш взгляд, имеет высокую социальную значимость, его задача – поддержка академии «Динамо» и развития детско-юношеского футбола в Москве и в целом в стране.

Отчисления со всех продаж лотерейных билетов в фан-шопах «Динамо» и на стадионе (на домашних матчах клуба в РПЛ) идут в эндаумент-фонд развития детско-юношеского футбола «Динамо», – рассказали в пресс-службе клуба.

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