Olimpbet стал партнером ХК «Химик» и МХК «Спартак»

Ряды партнеров букмекерской компании Olimpbet пополнили два хоккейных клуба, объединенных в систему ХК “Спартак”.

Воскресенский «Химик» — команда, выступающая в Olimpbet ВХЛ, является фарм-клубом ХК “Спартак”. Воскресенцы – действующие обладатели Кубка Петрова — главного трофея лиги. В нынешнем сезоне сине-желтые продолжают показывать хороший хоккей — идут в группе лидеров. 69-летняя история воскресенцев знала много ярких моментов — «Химик» был серебряным призером чемпионата СССР, четырехкратным обладателем бронзовых наград чемпионата страны, финалистом Кубка СССР, победителем и финалистом Высшей лиги чемпионата России.

МХК «Спартак» выступает в Olimpbet МХЛ. Главным достижением команды на нынешний момент является победа в Кубке Харламова сезона-2013/14 и триумф на Кубке мира среди молодежных команд в 2014 году. Несмотря на юный, по спортивным меркам, возраст — МКХ «Спартак» 14 лет, клуб уже запомнился болельщикам фирменным стилем игры.

«Как и обещали в начале сезона, мы не останавливаемся в нашем развитии и экспансии в хоккей, с радостью приняли решение поддержать воскресенский «Химик» и молодежную команду красно-белых, — прокомментировал подписание директор Olimpbet по развитию Константин Гусев. — Уверены, что сможем поучаствовать в развитии клубов, порадовать болельщиков и вновь подтвердить свой статус надежного и честного партнера. Существует плотная ассоциация Olimpbet с единоборствами, сейчас мы создаем такую же ассоциацию с хоккеем. И новые партнерства — очередной шаг в этом направлении. Соглашения действуют до конца следующего сезона, наша команда уже начала проработку главных точек роста, скоро вы сможете увидеть это воочию на домашних играх ХК «Химик» и МХК «Спартак».

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва приветствует расширение сотрудничества между букмекерской компанией Olimpbet и всеми клубами нашей хоккейной вертикали, в числе которых молодежная команда «Спартак» Москва и фарм-клуб “Химик”, — прокомментировал соглашение директор по развитию и экономике ХК «Спартак» Москва Дмитрий Былинкин. — В истории нашего партнерства уже есть успешные маркетинговые решения. Уверены, что более тесное сотрудничество будет способствовать общей задаче – развитию хоккея и популяризации нашего любимого вида спорта.

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