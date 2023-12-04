Цветан Соколов и Майка Кристенсон получили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок 1/2 финала»

В Москве и Казани прошли ответные полуфиналы БЕТСИТИ Кубка России по волейболу.

Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов и связующий «Зенит-Казань» Майка Кристенсон признаны лучшими игроками 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В первом полуфинале «Динамо» по сумме двух встреч обыграло петербургский «Зенит». Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу петербуржцев. В ответном матче москвичи взяли убедительный реванш – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20) и вышли в финал.

Болгарин Цветан Соколов набрал 31 очко в победном матче.

Награду ему вручил руководитель отдела контента букмекерской компании БЕТСИТИ Филипп Ковалев.

Во втором полуфинале «Зенит-Казань» по сумме двух встреч обыграл новосибирский «Локомотив». Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу новосибирцев. В ответной игре казанцы оказались сильнее – 3:0 (25:22, 25:21, 25:18). Уверенная победа принесла им путевку в финал.

Американец Майка Кристенсон признан лучшим в составе казанского клуба.

Награду ему вручил заслуженный тренер России Лев Уткин.

«Динамо» и «Зенит-Казань» 24 декабря сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России.