Служба коммуникаций РФС не получала информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» и «Урала»

На матч «Пари НН» и «Урала» приедет глава ЭСК РФС Павел Каманцев. Все из-за повышенного внимания к матчу 17-го тура.

Служба коммуникаций РФС ответила по этому поводу:

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» – «Урал», – сообщили Sports.ru в службе коммуникаций РФС.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН».

Дмитрий Шнякин указал на изменение линии на матч в телеграм-канале, об этом же написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

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На матч «Пари НН» – «Урал» едет глава ЭСК РФС Каманцев, чтобы лично проследить за ситуацией вокруг Турбина (Иван Карпов)