Служба коммуникаций РФС не получала информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» и «Урала»

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Ставки на спорт Евгений Турбин Пари НН Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

На матч «Пари НН» и «Урала» приедет глава ЭСК РФС Павел Каманцев. Все из-за повышенного внимания к матчу 17-го тура.

Служба коммуникаций РФС ответила по этому поводу:

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» – «Урал», – сообщили Sports.ru в службе коммуникаций РФС.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН».

Дмитрий Шнякин указал на изменение линии на матч в телеграм-канале, об этом же написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

На матч «Пари НН» – «Урал» едет глава ЭСК РФС Каманцев, чтобы лично проследить за ситуацией вокруг Турбина (Иван Карпов)

9 комментариев
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А что, если разгон "странности" конкретно этого матча, это много ходов очка, чтобы отвести подозрение от другой мутной игры в этом туре, в которой результат давно предрешен в кабинете? И переключить внимание общественности на пару Урал -НН, пока темные дела провернут на другом стадионе?
Конспирология должна быть конспирологичной.
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А если букмекер азиатский к примеру?
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Какая служба, такие и коммуникации...
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Ответ Саша Пушкин
А что, если разгон "странности" конкретно этого матча, это много ходов очка, чтобы отвести подозрение от другой мутной игры в этом туре, в которой результат давно предрешен в кабинете? И переключить внимание общественности на пару Урал -НН, пока темные дела провернут на другом стадионе? Конспирология должна быть конспирологичной.
"много ходов очка"?))) это как?))
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Ответ Саша Пушкин
А что, если разгон "странности" конкретно этого матча, это много ходов очка, чтобы отвести подозрение от другой мутной игры в этом туре, в которой результат давно предрешен в кабинете? И переключить внимание общественности на пару Урал -НН, пока темные дела провернут на другом стадионе? Конспирология должна быть конспирологичной.
Действительно. Никто так хорошо не отведёт подозрения и не возьмёт весь шум на себя, как команда с названием букмекера.
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По ходу пьяный Перри через мать Бедарда передал родственнику Турбина пять миллионов рублей, отложенных Мировым Тайным правительством на бумажку для Мостового.
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Ответ Саша Пушкин
А что, если разгон "странности" конкретно этого матча, это много ходов очка, чтобы отвести подозрение от другой мутной игры в этом туре, в которой результат давно предрешен в кабинете? И переключить внимание общественности на пару Урал -НН, пока темные дела провернут на другом стадионе? Конспирология должна быть конспирологичной.
А что если ты на самом деле Александр Дюма, если уж до конца конспироложить?
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Ответ kellhus
Действительно. Никто так хорошо не отведёт подозрения и не возьмёт весь шум на себя, как команда с названием букмекера.
Так чем абсурднее ложь, тем проще в нее поверить.
И если хочешь спрятать это дерево, то спрячь его в лесу.
Все сходится.
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