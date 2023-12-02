«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН» с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер PARI Сергеев

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев написал в телеграм-канале о падении коэффициентов на «Пари НН» в матче с «Уралом» в 17 туре РПЛ.

«Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом» и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!»

Во время открытия линии коэффициент на победу «Пари НН» шел за 3.50, сегодня – 2.90. «Пари НН» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками.

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