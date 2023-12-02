«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН» с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер PARI Сергеев
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев написал в телеграм-канале о падении коэффициентов на «Пари НН» в матче с «Уралом» в 17 туре РПЛ.
«Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом» и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!»
Во время открытия линии коэффициент на победу «Пари НН» шел за 3.50, сегодня – 2.90. «Пари НН» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками.
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До матча выдавать такие фразы - дико
1) давление(причём от спонсора), в т. ч на судей
2) в целом не ок для представителя бук конторы(высокой должности), т. к даёт сигналы рынку и влияет на ставки/коэфы, несёт спекулятивный характер
Вот это такое позорище, за который рпл,если бы не было бана, надо было бы выкидывать из Европы
Конторы в России все под бандитами, и кальчополи мы давно переплюнули