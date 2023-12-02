«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН» с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер PARI Сергеев

Теги премьер-лига Россия Урал Ставки на спорт Пари НН Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев написал в телеграм-канале о падении коэффициентов на «Пари НН» в матче с «Уралом» в 17 туре РПЛ.

«Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом» и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!»

Во время открытия линии коэффициент на победу «Пари НН» шел за 3.50, сегодня – 2.90. «Пари НН» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками.

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26 комментариев
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Ну да, это же у Урала букмекер в названии.
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только кофы не в ту сторону ползут)
+29
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+27
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Дык наоборот же должно быть, не?
+19
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Ответ Ovsyankin
На кого грузим?))
сейчас спрошу у Сандро Тонали он подскажет)
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Вот за такое надо штрафовать команду или дело заводить на чела
До матча выдавать такие фразы - дико
1) давление(причём от спонсора), в т. ч на судей
2) в целом не ок для представителя бук конторы(высокой должности), т. к даёт сигналы рынку и влияет на ставки/коэфы, несёт спекулятивный характер
+15
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Пусть Сергеев расскажет, как пари "обыграл" Ахмат дома. Ахмат, у которого титульный спонсор на майке тот же пари

Вот это такое позорище, за который рпл,если бы не было бана, надо было бы выкидывать из Европы

Конторы в России все под бандитами, и кальчополи мы давно переплюнули
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Пари матч против бет бум
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А этого человека не хотят допросить по поводу договорных матчей?
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А чего удивляться,когда встречаются самые честные команды РПЛ? Иванов против Юрана энд буки. "Опыта" у этих персонажей хватит на всю РПЛ.
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Так если коэффициент на победу НН снижается, то вероятность этого события увеличивается, не так ли? Значит, тяжело будет как раз Уралу. Уж не букмекер-спонсору этого не понимать.
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Ответ King_X
Вот за такое надо штрафовать команду или дело заводить на чела До матча выдавать такие фразы - дико 1) давление(причём от спонсора), в т. ч на судей 2) в целом не ок для представителя бук конторы(высокой должности), т. к даёт сигналы рынку и влияет на ставки/коэфы, несёт спекулятивный характер
На основании какого пункта регламента штрафовать команду? По какой статье дело заводить на человека?
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На кого грузим?))
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Ответ Pok_Toholo
нет, чем больше людей ставят на один исход, тем больше у него кэф падает
что ты несешь? тут чел говорит что все будут грузить на Урал, а кэф падает у НН)))
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Ответ Альтависта
Дык наоборот же должно быть, не?
нет, чем больше людей ставят на один исход, тем больше у него кэф падает
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интересные новости..
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Гриша дог продажа, обмен, торг
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Кругом обман
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Он ничего нового не открыл, это давно уже так в спорте работает.
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О матче, когда Пари НН дома слили Родине в стыках ничего не хочет рассказать этот персонаж?
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На кого хату ставить-то?
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КФ же падает?
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