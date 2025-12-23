  • Спортс
В 4 из 6 последних матчей «Фенербахче» и «Бешикташа» было удаление. 3.00 – красная карточка сегодня

«Фенербахче» и «Бешикташ» встретятся в Кубке Турции.

В 4 из 6 последних очных встреч была показана красная карточка. В двух матчах без удалений было 7+ желтых карточек.

Букмекеры дают коэффициент 3.00 на то, что в сегодняшней игре будет удаление. 1.80 – судья покажет минимум 6 желтых.

Игра пройдет 23 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
