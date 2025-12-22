Дёмин впервые в НБА набрал 10+ очков в трех матчах подряд. 5.10 – дабл-дабл до конца года
Егор Дёмин набрал 16 очков в матче против «Торонто» (96:81).
Впервые в НБА российский защитник «Бруклина» набрал 10+ очков в трех матчах подряд. До этого было 14 очков в игре с «Майами» (95:106) и 17 баллов с «Милуоки» (127:82).
Букмекеры давали коэффициент 1.85 на то, что Дёмин наберет хотя бы 9 очков в матче с «Торонто».
5.10 – россиянин сделает дабл-дабл в НБА до конца года, 1.13 – этого не случится.
