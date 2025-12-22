Букмекеры открыли линию на гол Артема Дзюбы за сборную России в 2026 году.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Тенниси» дает коэффициент 1.72 на то, что Дзюба забьет за сборную России в 2026 году и снова побьет рекорд Кержакова.