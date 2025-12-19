Промо
Пресс-релиз акции «Новогодний турнир»

Конец декабря традиционно богат на захватывающие футбольные и хоккейные встречи, а букмекеры – на приятные сюрпризы! БК «БЕТ-М» запускает «Новогодний турнир», который продлится с 22 декабря 2025 года по 19 января 2026 года.

Для участия в акции необходимо заключать пари типа ординар или экспресс на сумму от 500 RUB с коэффициентом от 1.3 в рамках установленного турнирного периода. За каждое пари, соответствующее данным требованиям, игрок получает баллы.

В течение четырех недель между участниками будет разыгрываться по 50 призовых мест в неделю. Один участник может получить до 4 фрибетов за срок проведения акции. По итогам акции более 200 счастливчиков могут стать обладателями фрибетов до 10 000 RUB.

Фрибет будет начислен на специальный бонусный счет участника акции и его можно проставить пари вида ординар или экспресс в течение 7 дней на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 3.5.

С БЕТ-М новогодние каникулы становятся еще более долгожданными!

* Пари на спортивные события по виду спорта «Нарды» не учитываются для признания Игроком-участником акции и отыгрыша фрибета.

18+ Рекламодатель: bet-m.ru.| Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения – на сайте bet-m.ru. Срок проведения Акции «НОВОГОДНИЙ ТУРНИР» с 22.12.2025 12:00 (UTC + 3) до 19.01.2026 11:59 (UTC + 3).  Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр

