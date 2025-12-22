«Фиорентина» впервые в сезоне победила в чемпионате – 5:1 с «Удинезе». Коэффициент на вылет из Серии А вырос с 2.65 до 3.00

«Фиорентина» победила в чемпионате Италии впервые в сезоне.

Команда Паоло Ваноли разгромила «Удинезе» (5:1) в матче 16-го тура Серии А. «Фиалки» остались на последнем, 20-м, месте в турнирной таблице, но сократили отставание от спасительной 17-й строчки до 5 очков.

Коэффициент на вылет «Фиорентины» вырос с 2.65 до 3.00. На спасение команды Ваноли дают коэффициент 1.39.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет на выезде против «Пармы».