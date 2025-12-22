  • Спортс
  • В Австралии четырех футболистов дисквалифицировали на срок от 5 до 7 лет за договорные матчи, один из отстраненных – игрок сборной Новой Зеландии
В Австралии четырех футболистов дисквалифицировали на срок от 5 до 7 лет за договорные матчи, один из отстраненных – игрок сборной Новой Зеландии

Четырех футболистов в Австралии дисквалифицировали на длительные сроки за участие в договорных матчах.

По данным The Athletic, экс-игроки клуба «Макартур» из высшей лиги Австралии Кирин Бэккус и Клейтон Льюис, выступающий за сборную Новой Зеландии, дисквалифицированы на 5 лет. Их наказание будет сокращено на 12 месяцев, если футболисты потратят 200 часов на волонтерскую работу по просвещению в вопросах честной игры.

На 7 лет за участие в договорных матчах отстранили экс-игрока клуба высшей лиги Австралии «Вестерн Юнайтед» Рику Дандзаки и футболиста «Мельбурн Аргонавтс» Юту Хираяму.

В Федерации футбола Австралии отметили, что все четыре игрока согласились с наказанием и не будут подавать апелляции.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Athletic
