«Болонья» может выиграть второй трофей в 2025-м. Красно-синие – андердоги финала Суперкубка Италии против «Наполи»

«Наполи» и «Болонья» сыграют в финале Суперкубка Италии.

Красно-синие могут выиграть второй трофей в этом сезоне. В мае «Болонья» обыграла «Милан» (1:0) в финале Кубка Италии, завоевав первый трофей за 51 год.

Букмекеры считают «Наполи» фаворитом – на титул неаполитанцев дают коэффициент 1.58. Итоговая победа «Болоньи» оценивается в 2.40.

Матч состоится 22 декабря и начнется в 22:00 мск.