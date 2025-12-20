«Байер» и «Лейпциг» забивают 4+ гола в 4 очных матчах подряд. 2.40 – продление серии
«Байер» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги.
«Лейпциг» котируется фаворитом с коэффициентом 2.20. На победу «Байера» букмекеры дают 3.30, на ничью – 3.70.
В 4 матчах подряд между этими командами сыграл тотал больше 3,5 голов. Если в предстоящем матче будет забито 4+ мяча, зайдет коэффициент 2.40.
Матч пройдет 20 декабря. Начало – в 20:30 мск.
