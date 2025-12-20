«Астон Вилла» – фаворит против «МЮ». Бирмингемцы 3 года не побеждают манкунианцев

«Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ.

«Астон Вилла» котируется фаворитом с коэффициентом 2.10. На победу «МЮ» букмекеры дают 3.50, на ничью – 3.70.

Бирмингемцы не обыгрывают «МЮ» 6 матчей подряд. Последняя победа в очной встрече была зафиксирована в ноябре 2022-го (3:1). Сейчас «Астон Вилла» идет на серии из 9 побед подряд во всех турнирах.

Матч пройдет 21 декабря. Начало – в 19:30 мск.

Марокко – главный фаворит, у Салаха последний шанс, Камерун провалится. Расклады Кубка Африки