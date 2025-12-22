  • Спортс
«Астон Вилла» впервые в сезоне котируется выше «Ливерпуля» в АПЛ. Только у «Арсенала» и «Сити» больше шансов на чемпионство

«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах.

В воскресенье команда Унаи Эмери обыграла «МЮ» (2:1) в 17-м туре чемпионата Англии и закрепилась на третьем месте в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка, отрыв от идущих позади «Челси» и «Ливерпуля» – 7 баллов.

Впервые в этом сезоне «Астон Вилла» котируется выше «Ливерпуля» у букмекеров в борьбе за чемпионство. На трофей бирмингемцев дают коэффициент 25.60, на титул мерсисайдцев – 25.70.

Главными претендентами на чемпионство остаются «Арсенал» (1.71) и «Манчестер Сити» (2.45).

Победитель АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.75

2. «Манчестер Сити» – 2.45

3. «Астон Вилла» – 25.60

4. «Ливерпуль» – 25.70

5. «Челси» – 41.00

6. «Манчестер Юнайтед» – 195.00

7. «Кристал Пэлас» – 475.00

Остальные – от 700.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
