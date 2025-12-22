«Астон Вилла» впервые в сезоне котируется выше «Ливерпуля» в АПЛ. Только у «Арсенала» и «Сити» больше шансов на чемпионство
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах.
В воскресенье команда Унаи Эмери обыграла «МЮ» (2:1) в 17-м туре чемпионата Англии и закрепилась на третьем месте в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка, отрыв от идущих позади «Челси» и «Ливерпуля» – 7 баллов.
Впервые в этом сезоне «Астон Вилла» котируется выше «Ливерпуля» у букмекеров в борьбе за чемпионство. На трофей бирмингемцев дают коэффициент 25.60, на титул мерсисайдцев – 25.70.
Главными претендентами на чемпионство остаются «Арсенал» (1.71) и «Манчестер Сити» (2.45).
Победитель АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 1.75
2. «Манчестер Сити» – 2.45
3. «Астон Вилла» – 25.60
4. «Ливерпуль» – 25.70
5. «Челси» – 41.00
6. «Манчестер Юнайтед» – 195.00
7. «Кристал Пэлас» – 475.00
Остальные – от 700.00