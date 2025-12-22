Коэффициент на увольнение Аморима из «МЮ» обвалился в 4 раза с начала декабря. У «Юнайтед» 2 победы в 8 матчах

Рубен Аморим может быть уволен из «МЮ» в ближайшее время, считают букмекеры.

С начала декабря коэффициент на то, что Аморим станет следующим уволенным тренером в АПЛ, упал больше чем в 4 раза – с 25.00 до 6.00.

«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 8 последних матчей во всех турнирах. Команда Аморима идет на 7-м месте в таблице АПЛ с 26 очками в 17 турах.