Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Астон Виллы» над «МЮ»

21 декабря в 17-м туре АПЛ состоится матч между «Астон Виллой» и «Ман Юнайтед». Встреча пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 19:30 мск.

«Астон Вилла» набрала впечатляющий ход. Команда Унаи Эмери выиграла шесть матчей в чемпионате подряд и ворвалась в топ-3. Отставание бирмингемцев от лидирующего «Арсенала» составляет всего три очка.

«Ман Юнайтед» находится на шестой строчке в таблице. Манкунианцы выиграли два из семи последних матчей, а в прошлом туре упустили победу над «Борнмутом» (4:4), хотя трижды вели в счете по ходу встречи.

«МЮ» не проигрывает «Вилле» в АПЛ пять матчей подряд – четыре победы и одна ничья.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают, что команда из Бирмингема имеет хорошие шансы прервать неудачную серию в играх с «Ман Юнайтед». Поставить на победу «Астон Виллы» можно с кэфом 2.13 , на «МЮ» дают 3.40, на ничью предлагают 3.70.

Сделать ставку на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.65 , на два гола и менее предлагают 2.27 . На обмен мячами дают 1.54 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.48.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе хозяев. 80% от всех ставок на исход пришлось на «Астон Виллу», на ничью отдано 9%, на успех гостей – 11%.