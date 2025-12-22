Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2025/26, уверены букмекеры. Форвард «Сити» лидирует с отрывом в 8 мячей

Эрлинг Холанд уверенно лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.

Нападающий «Ман Сити» забил 19 мячей в 17 турах АПЛ и опережает ближайшего преследователя – Игора Тиаго из «Брентфорда» – на 8 мячей.

Букмекеры не сомневаются в победе Холанда в гонке бомбардиров чемпионата Англии. На это дают коэффициент 1.04, что соответствует вероятности в 96%.